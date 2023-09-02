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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil düğünden bir gün önce parti düzenledi! Romantik pozlarına beğeni yağdı

02.09.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girecek. Düğünden bir gün önce parti düzenleyen çiftin romantik pozları sosyal medyada gündem oldu. İkilinin pozlarına beğeni yağdı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken Burcu Esmersoy evleniyor. Ünlü sunucu kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturacak. Düğün öncesi parti düzenleyen çiftin romantik pozları sosyal medyada gündem oldu.

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46 yaşındaki ünlü sunucu, 30 yaşındaki Nazım Akmandil ile Portofino’da nikah masasına oturacak.

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Düğünden bir gün önce parti düzenleyen ikili romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi.

burcu esmersory nazım akmandil

1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

burcu esmersoy nazım akmandil

AŞKLARI UÇAKTA BAŞLADI

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini Ceyda Düvenci'nin programında anlatmıştı: "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum"


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