Burcu Kara’dan ilginç Instagram çıkışı! ‘İşinize gelirse…’

Güzel ve başarılı oyuncu Burcu Kara sosyal medya hesabından özgürlüğünü ilan etti. Herkesin tek model ve kusursuz görüntüsünden sıkıldığını söyleyen Burcu Kara en doğal halini paylaşarak yeni kararlarını takipçilerine duyurdu. Filtre ve photoshop programlarıyla arasında mesafe koyan Burcu Kara, takipçileriyle gerçek anları paylaşacağını söyledi.

‘KIRIŞIKLIKLARIM VE SELÜLİTLERİM VAR’

İnsani duyguları olduğunu vurgulayan Burcu Kara sabah kahvesini yudumladığı bir fotoğrafı yayınlayarak takipçilerine içini döktü.

Kara fotoğrafın altına; “Günaydııııın! Şu Instagram’daki mükemmeliyetçilikten çok sıkıldım ben. Herkesin aşırı güzel, aşşırı fit ve aşşırı mutlu olmasından. Gerçek bu değil ki! Hayat da bu değil. Sürü psikolojisine uyup hepimiz en iyi göründüğümüz (ki kime göre, neye göre o da?) fotoğrafın pesindeyiz. Ben bugün burada özgürlüğümü ilan ediyorum arkadaş!” ifadelerini kullandı.

Samimi itiraflarda bulunan Burcu Kara açıklamalarına; ”Mükemmel değilim. Kırışıklarım ve selülitlerim var. Üzgün ve mutsuz olduğum anlar, ağladığım, hiç konuşmadığım… Kendimi çok çaresiz hissettiğim, Ali'nin susması için yalvardığım, bazen sırf sakinleşmek için tuvalete kapandığım anlar… Eşimle de tartışıyoruz mesela, annemle de! Şu an gözlerim çok şiş ve dört kilo fazlam var. E ben tüm bunların toplamı değil miyim? Bundan sonra böyle, isinize gelirse” cümleleriyle devam etti.

