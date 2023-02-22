Burcu Kara 'İstanbul için zaman daralıyor' diyen Naci Görür'e sessiz kalamadı

Burcu Kara, İstanbul'u bekleyen büyük depremi hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür'e yaptığı yorumla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde 'Ağlamaktan hasta olacağım' diyen Burcu Kara, ünlü jeolog Naci Görür'ün ''Hatay enerjisini boşalttı. İstanbul için zaman daralıyor, hazırlanmazsak ülkemiz için yıkım olur!'' ifadelerine 'Ya Sabır' yorumunu yaptı.

''KENDİMİ BENCİL, TAŞ KALPLİ HİSSEDİYORUM''

Geçtiğimiz günlerde deprem sonrası ruh sağlığının iyiye gitmediği yönünde paylaşım yapan Burcu Kara, ''Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum.'' demişti.

