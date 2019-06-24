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Burcu Kıratlı'dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 21:00 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl'la evliliklerinin 5'inci ayında boşanmanın eşiğinden dönen Burcu Kıratlı, Instagram'dan romantik bir paylaşım yaptı.

Burcu Kıratlı'dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı

Oyuncu Burcu Kıratlı, evliliklerinin 6'ıncı ayı doldurması nedeniyle sosyal medya hesabından Sinan Akçıl ile bir fotoğrafını paylaştı.

Burcu Kıratlı, romantik paylaşımında şunları yazdı:

"Ruh eşim, kaderim" dedik birbirimize... Aşkınla.. sabrınla... enerjinle.. BİZ olabilme gücünle... Harika bir koca, mükemmel bir eş oldun.
Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun.
Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya.... Bir kez daha 'iyi ki seni seçmişim' dedim... 'İyi ki benim kocamsın' dedim.. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin
Şimdi seninleyken daha ben daha çocuk daha kadın oluyorum.
Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, goy goy yapmak... Dertleşmek... Bir ömür...

  1. ayımız kutlu olsun Sevgilim.. Kocamm"

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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl burcu kıratlı

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