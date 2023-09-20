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  4. Burcu Kıratlı ve Furkan Andıç'lı diziye Yalı Çapkını'ndan bomba transfer! Ünlü isim kadroda

Burcu Kıratlı ve Furkan Andıç'lı diziye Yalı Çapkını'ndan bomba transfer! Ünlü isim kadroda

20.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Burcu Kıratlı ve Furkan Andıç'ın yer alacağı yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak'ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. O3 Medya ile Ortaks Yapım‘ın çekeceği dizinin Atv'de yayınlanması planlanıyor. Bir çocukluk aşkı ve onun etrafında yaşanan hesaplaşmanın etkili bir dille anlatılacağı diziye Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndan bomba bir transfer gerçekleştirildi...

Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Gürkan Uygun ve İnanç Konukçu'yu buluşturan “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Atv'de yayınlanması planlanan dizisinin kadrosuna yeni isimler de dahil oluyor.

Bir çocukluk aşkı ve onun etrafında yaşanan hesaplaşmanın etkili bir dille anlatılacağı diziye ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndan bomba bir transfer yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Han karakterine hayat vermesi için genç kuşağın başarılı oyuncularından Baran Bölükbaşı ile anlaşıldı.

Baran Bölükbaşı

Baran Bölükbaşı, son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde Tarık rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Bahadır İncenin yöneteceği diziyi “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”ni de kaleme alan Ercan Uğur kaleme alıyor.

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