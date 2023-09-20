Burcu Kıratlı ve Furkan Andıç'lı diziye Yalı Çapkını'ndan bomba transfer! Ünlü isim kadroda

Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Gürkan Uygun ve İnanç Konukçu'yu buluşturan “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Atv'de yayınlanması planlanan dizisinin kadrosuna yeni isimler de dahil oluyor.

Bir çocukluk aşkı ve onun etrafında yaşanan hesaplaşmanın etkili bir dille anlatılacağı diziye ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndan bomba bir transfer yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Han karakterine hayat vermesi için genç kuşağın başarılı oyuncularından Baran Bölükbaşı ile anlaşıldı.

Baran Bölükbaşı, son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde Tarık rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Bahadır İncenin yöneteceği diziyi “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”ni de kaleme alan Ercan Uğur kaleme alıyor.

