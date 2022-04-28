Burcu Özberk arka arkaya paylaştı! Göğüs dekolteli pozunu görenler dayanamadı

Bali Adası'na giden Burcu Özberk her anını takipçileriyle paylaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, pozlarını "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı. Burcu Özberk daha sonra ise yeni pozlarını yayınladı.

Aşk Mantık İntikam final yapınca tatil için Bali'ye giden Burcu Özberk mayolu ve dekolteli pozunu arka arkaya paylaşınca hayranları mest oldu.

Oyuncuyu gören hayranları dayanamayıp "Bu nasıl güzellik", "Yakıyorsun", "Erittin buraları" yorumları yaptı.



