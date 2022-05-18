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  4. Burcu Özberk'in estetiksiz halini gören tanıyamadı! Eski halinden eser yok dedirtti

Burcu Özberk'in estetiksiz halini gören tanıyamadı! Eski halinden eser yok dedirtti

18.05.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk son dönemin en popüler oyuncularından biri olurken ortaya çıkan fotoğrafları şaşkına çevirdi. Aşk Mantık İntikam dizisinde gösterdiği performans ile kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise şaşkına çevirdi.

Burcu Özberk'in estetiksiz halini gören tanıyamadı! Eski halinden eser yok dedirtti

Başarılı oyunculuğuyla kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Ortaya çıkan yeni fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. İşte güzel oyuncu Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

BURCU ÖZBERK'İN ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMADI!

Yıldızı parlayan oyuncunun sosyal medyada 7.9 milyon kişi takip ediyor.

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Burcu Özberk'in estetik yaptırması oyuncunun hayranlarını ikiye böldü.

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Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

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Bir kısmı doğal haliyle zaten çok güzel olduğunu söylerken, bir kısmı da estetikle daha güzel olduğunu savundu.

İşte Özberk'in çok konuşulan o hali...

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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