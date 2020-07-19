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Burcu Özberk Kimsesizler dizisine katıldı! İşte Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 22:17 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisindeki rolüyle Altın Kelebek kazanan güzel oyuncu Burcu Özberk'in yeni dizisi belli oldu. Burcu Özberk, yeni sezonda Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı Kimsesizler dizisinde rol alacak.

Burcu Özberk Kimsesizler dizisine katıldı! İşte Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu

Fox TV'de yeni sezonda ekrana gelecek olan Kimsesizler dizisinin kadrosuna Burcu Özberk de katıldı. Son olarak romantik komedi Afili Aşk'ta başrol oynayan ve Altın Kelebek kazanan Özberk bu defa bir dram dizisinde oynayacak.

Kimsesizler dizisinin yapımcılığını Medyapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak. Kimsesizler'in oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün yer alıyor.

Yapım, yetimhane içerisine yer alan çocukların ne zorluklar çektiğini ve bu süreçte çocukların başlarına gelen dramları aktaracak.


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