Burcu Özberk Kimsesizler dizisine katıldı! İşte Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu

Fox TV'de yeni sezonda ekrana gelecek olan Kimsesizler dizisinin kadrosuna Burcu Özberk de katıldı. Son olarak romantik komedi Afili Aşk'ta başrol oynayan ve Altın Kelebek kazanan Özberk bu defa bir dram dizisinde oynayacak.

Kimsesizler dizisinin yapımcılığını Medyapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturacak. Kimsesizler'in oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün yer alıyor.

Yapım, yetimhane içerisine yer alan çocukların ne zorluklar çektiğini ve bu süreçte çocukların başlarına gelen dramları aktaracak.



