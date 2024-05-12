Burcu Özberk Londra sokaklarında! İddialı tarzıyla dikkat çekti

2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol alan Burcu Özberk bir süredir ekranlardan uzakta.

Son dizisi erken final yapan Özberk son dönemde Londra'da vakit geçiriyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren güzel oyuncu Londra pozlarıyla da dikkat çekiyor.

'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi projelerde yer alan Burcu Özberk, Londra'da sokak tarzını gözler önüne serdi.

Mini elbisesiyle verdiği pozlar paylaşan Özberk'e hayranlarından beğeni yağdı.

Bir süredir İngiltere'de olan oyuncuya "Ülkeyi mi terk ettin?" yorumları da gecikmedi.







