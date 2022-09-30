YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'daki lise öğrencilerinden itfaiye personellerine sürpriz kutlama

Burdur'daki lise öğrencilerinden itfaiye personellerine sürpriz kutlama

30.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'daki lise öğrencilerinden itfaiye personellerine sürpriz kutlama

Burdur'da itfaiyecilik bölümünde okuyan lise öğrencileri, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına sürpriz "İtfaiye Haftası" kutlaması düzenledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğretmeni Esra Tamer, 112 Acil Servis'e yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye çalışanları, öğrenciler tarafından alkış ve meşalelerle karşılandı.

İtfaiye Teşkilatı'nın 308'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan öğrenci ve öğretmenler itfaiye erlerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Kutlama programında konuşan Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya, itfaiye çalışanlarının haftasını kutladığını belirterek, itfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

İtfaiyecilerin afetlerde, zor anlarda insanların yanında olduğunu vurgulayan Çelikkaya,"İtfaiyeciler kendi canları pahasına insanların canını ve malını kurtarmak için caba sarf ederler." dedi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da ihbarın kutlama için olduğunu öğrendiklerinde "oh" çektiklerini belirterek, sürprizi organize eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İtfaiyeciliğin ülkenin en köklü mesleklerinden biri olduğunu dile getiren Ballak, "İtfaiyecilik öyle bir meslektir ki herkesin kaçtığı yere bizler koşarız. Değişen teknolojiyle yangın çeşitliliği de değişiyor artık. Okullu, okumuş, bilgili ve tecrübeli personellere ihtiyaç var. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olanlar da sektörde bayrağı gururla taşıyor. Bu güzel sürprizle biz de mutlu olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur'da yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandıBurdur'da yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
Burdur öğrenci kutlama lise sürpriz

Burdur Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:54
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:07
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.