Burdur'daki lise öğrencilerinden itfaiye personellerine sürpriz kutlama

Burdur'da itfaiyecilik bölümünde okuyan lise öğrencileri, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına sürpriz "İtfaiye Haftası" kutlaması düzenledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğretmeni Esra Tamer, 112 Acil Servis'e yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye çalışanları, öğrenciler tarafından alkış ve meşalelerle karşılandı.

İtfaiye Teşkilatı'nın 308'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan öğrenci ve öğretmenler itfaiye erlerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Kutlama programında konuşan Okul Müdürü İbrahim Çelikkaya, itfaiye çalışanlarının haftasını kutladığını belirterek, itfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

İtfaiyecilerin afetlerde, zor anlarda insanların yanında olduğunu vurgulayan Çelikkaya,"İtfaiyeciler kendi canları pahasına insanların canını ve malını kurtarmak için caba sarf ederler." dedi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da ihbarın kutlama için olduğunu öğrendiklerinde "oh" çektiklerini belirterek, sürprizi organize eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İtfaiyeciliğin ülkenin en köklü mesleklerinden biri olduğunu dile getiren Ballak, "İtfaiyecilik öyle bir meslektir ki herkesin kaçtığı yere bizler koşarız. Değişen teknolojiyle yangın çeşitliliği de değişiyor artık. Okullu, okumuş, bilgili ve tecrübeli personellere ihtiyaç var. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olanlar da sektörde bayrağı gururla taşıyor. Bu güzel sürprizle biz de mutlu olduk" diye konuştu.

