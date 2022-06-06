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Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı

06.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün salonu işletmecisi Ulviye Şahin: - "O anları gözümün önüne dahi getirmek istemiyorum. Sanki sulu bir deprem yaşadık, her taraftan su gelmeye başladı" - "Davetlileri güvenli yerlere, parka taşıdık. İçeriye dolan suyun boyu 2 metreyi geçti. Her yer balçık oldu"

Burdur'daki sağanak nedeniyle su basan ve davetlilerin masalara çıkarak kurtulabildikleri düğün salonunun işletmecisi, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Düğün salonu işletmecisi Ulviye Şahin, AA muhabirine, düğün organizasyonuna hazırlandıkları sırada yağmurun yağmaya başladığını ardından su baskınına uğradıklarını söyledi.

Düğün başlamadığı için salonda az sayıda kişi olduğundan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, "Ne olduğunu anlayamadık 6 dakikada salon su ve balçıkla doldu." dedi.

Şahin, çalışanlarıyla salondaki çocukları yüzerek çıkardıklarını, masalarda bekleyen misafirleri de sakinleştirerek salondan tahliye ettiklerini kaydetti.

Su baskının dehşet verici olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"O anları gözümün önüne dahi getirmek istemiyorum. Sanki sulu bir deprem yaşadık, her taraftan su gelmeye başladı. Davetlileri güvenli yerlere, parka taşıdık. İçeriye dolan suyun boyu 2 metreyi geçti. Her yer balçık oldu. İlk önce salondaki çocukları kurtardık. Gelin masaları, müzik sistemi, mutfak, masa sandalyeler, örtüler, odalar, her şey kullanılmaz hale geldi."

Can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Şahin, "Devletimize arkamızda olduğu için çok teşekkür ederim. Maddi manevi yanımızdalar. Valimiz de geldi. Destek olacaklarını söylediler. Tüm ekipler yanımızda Allah razı olsun. Hasarımız çok büyük." diye konuştu.

Yaklaşık 30 santimetre balçıkla kaplanan salonu temizleme çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.

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