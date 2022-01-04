"Burger etsiz olur mu hiç?" demeyin! 3 farklı etsiz burger tarifi...

Evde her zaman hamburger için kıyma bulunmayabilir veya vejetaryen beslendiğiniz için et yemiyor olabilirsiniz. Bu durumlarda burger lezzetinden mahrum mu kalacaksınız? Tabii ki hayır! Vereceğimiz 3 farklı etsiz hamburger köftesi tarifi sayesinde evinizde kolayca lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz. Özellikle yeşil mercimekli tarifteki köftenin görünümünün benzerliği sayesinde burgerin etsiz olduğuna inanamayacaksınız!

HAVUÇLU PATATESLİ ETSİZ BURGER TARİFİ

MALZEMELER

1 küçük havuç

1 küçük patates

1 küçük soğan

1 yumurta

1 çorba kaşığı un

Biraz tuz, karabiber, kimyon

2 kaşık sıvıyağ

HAZIRLANIŞI

Havuç, soğan ve patatesi ince tarafla rendeleyin, süzgece koyun suyu süzülsün.

Yumurtayı çırpın yarısını ayırın.

Süzülen sebzeyi bir kaseye alın.

İçine çırpılmış yumurtanın yarısını, unu, tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın.

Kaşık yardımıyla geniş bir daire haline getirin.

Küçük tavaya iki kaşık sıvıyağı dökün orta ateşte ısıtın.

Köfteyi kalan yumurtaya bulayın.

Sonra tavaya koyup altını üstünü kızartın.

Hamburger ekmeğinin arasına dilediğiniz malzemelerle birlikte köfteyi koyarak sıcacık tadabilirsiniz.

NOHUTLU ETSİZ BURGER TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı un

1 yumurta

1 tatlı kaşığı rendelenmiş soğan

2 kaşık sıvıyağ

Biraz tuz, karabiber, kimyon

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış nohut tanelerini doğrayıcıdan geçirin.

İçine un, yumurta, tuz ve baharatları ilave edip tekrar karıştırın.

Köfte harcını bir servis tabağına alın.

Parmaklarınızla bastırarak burger köftesi şekline getirin.

Tavaya yağı koyun ve ısınınca köfteyi kızartın. (Tercihen yumurta ve una bulayarak kızartabilirsiniz)

Sevdiğiniz salata ve turşu malzemeleriyle birlikte burger ekmeğinin arasına yerleştirin, afiyet olsun!

YEŞİL MERCİMEKLİ ETSİZ BURGER TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 çorba kaşığı un

1 yumurta

1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1 diş sarımsak veya 1 tatlı kaşığı rendelenmiş soğan.

Biraz tuz, karabiber, kimyon

2 kaşık sıvıyağ

HAZIRLANIŞI

Mercimeği doğrayıcıdan geçirin.

İçine yumurta, un, kaşar, sarımsak, tuz ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Tavaya yağı döküp ısıtın.

Harçtan oluşturduğunuz köfteyi güzelce kızartın.

Etsiz burger köftesini garnitürlerle birlikte ekmek arasına koyup kızarmış patatesle sıcak olarak tüketebilirsiniz.

Tariflerin hepsi 1 kişilik, malzemeleri orantılı olarak artırıp çok sayıda burger hazırlayabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.



