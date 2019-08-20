Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür: Tezahürat beni çok onurlandırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Maçın ardından tweet atan Burhan Kuzu, Fenerbahçe tribünlerinden kendisi lehine tezahürat yapıldığını belirtti.

'YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kuzu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sezona 5-0'lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı 'Burhan Kuzu Oley' tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam" ifadelerini kullandı.





