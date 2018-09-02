United kendine geldi

Premier Lig'de 4. hafta mücadelesinde Burnley'e konuk olan Manchester United, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren goller ise 27 ve 44. dakikalarda Lukaku'dan geldi.

dakikada Pogba ile bir de penaltı atışından yararlanamayan ManU, 71. dakikada Rashford'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana yükselirken, Burnley 1 puanda kaldı.

Günün diğer maçında ise Watford sahasında Tottenham'ı Troy Deeney ve Craig Cathcart'ın golleriyle 2-1 yendi.

