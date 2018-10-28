Burnley 0 - 4 Chelsea (İngiltere Premier Ligi)

Eden Hazard’ın sırtındaki sakatlık sebebi ile forma giyemediği karşılaşmada Chelsea, Burnley deplasmanından net bir galibiyet çıkarmayı başardı.
“Maviler”, 22. dakikada İspanyol santrfor Alvaro Morata ile öne geçerken, ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda vites arttıran Maurizio Sarri’nin öğrencileri, 57’de Ross Barkley, 62’de Willian ve 90. dakikada Ruben Loftus-Cheek'in attığı gollerle Burnley deplasmanında 3 puanı 4-0’lık skorla almayı başardı.
Bu sonuçla henüz yenilgi almadığı sezonda 10. maçında 7. galibiyetini alan Chelsea, 24 puana ulaşırken, Burnley 8 puanda kaldı.
Premier Lig'deki bir diğer maçta Arsenal, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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