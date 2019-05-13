Mynet Trend

Burnu üstüne inen uçağın görüntüleri ortaya çıktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Myanmar’da 89 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada ön iniş takımları açılmamış, pilot ise arka iniş takımlarını kullanarak uçağı indirmeyi başarmıştı. Uçağın inişi sırasında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Myanmar Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, iniş sırasında ön tekerlerinin açılmaması sonucu pilotun ustaca kullanımıyla piste burnu üstüne iniş yapmıştı. Uçağın içinde yaşanan korku dolu anların dışarıdan da görüntüsü ortaya çıktı.

ARIZA OLDUĞU DUYURULMUŞTU

Myanmar’ın Yangon Uluslararası Havaalanına iniş yapmak üzere alçalan ve 89 kişiyi taşıyan ERJ-190LR modeli yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen arıza sonucu acil iniş yaptığını duyurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın önce arka iniş takımları ile yere temas ettiği, ardından uçağın ön kısmının piste sürterek durabildiği görüldü. Pilotun ustaca indirdiği uçakta bulunan 89 yolcudan hiçbirinin zarar görmediği duyuruldu.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Altı aylık seçim döneminde 20 kişi öldüAltı aylık seçim döneminde 20 kişi öldü
İşte engelli kedi ile köpeğin dostluğu!İşte engelli kedi ile köpeğin dostluğu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar uçak Pist iniş

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili olay yaratan tweet

MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili olay yaratan tweet

İşte F.Bahçe’ye bağış yapan G.Saray taraftarı

İşte F.Bahçe’ye bağış yapan G.Saray taraftarı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altı aylık seçim döneminde 20 kişi öldü

Altı aylık seçim döneminde 20 kişi öldü

Engelli kedi ile köpeğin göz yaşartan dostluğu

İşte engelli kedi ile köpeğin dostluğu!

Usta pilot ön iniş takımları açılmayan uçağı indirdi

Usta pilot ön iniş takımları açılmayan uçağı indirdi

İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı

İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı

Go-kart aracıyla trafiğe çıkıp drift yaptı

Go-kart aracıyla trafiğe çıktı

Kötü haber! Yaklaşık 3 Dünya'ya daha ihtiyaç var

Kötü haber! Yaklaşık 3 Dünya'ya daha ihtiyaç var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.