Burnu üstüne inen uçağın görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Myanmar Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, iniş sırasında ön tekerlerinin açılmaması sonucu pilotun ustaca kullanımıyla piste burnu üstüne iniş yapmıştı. Uçağın içinde yaşanan korku dolu anların dışarıdan da görüntüsü ortaya çıktı.
ARIZA OLDUĞU DUYURULMUŞTU
Myanmar’ın Yangon Uluslararası Havaalanına iniş yapmak üzere alçalan ve 89 kişiyi taşıyan ERJ-190LR modeli yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen arıza sonucu acil iniş yaptığını duyurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın önce arka iniş takımları ile yere temas ettiği, ardından uçağın ön kısmının piste sürterek durabildiği görüldü. Pilotun ustaca indirdiği uçakta bulunan 89 yolcudan hiçbirinin zarar görmediği duyuruldu.
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