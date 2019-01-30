Bursa'da el ele yürüyen çift magandaların saldırısına uğradı

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GÜNDEM  | 30.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezine erkek arkadaşıyla birlikte giden genç kıza laf atan kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerine tepki gösteren çifte saldırdı. Saldırganlar, genç kızın erkek arkadaşını tekme tokat dövdü. Saldırıya engel olmak isteyen genç kız da aldığı tekmeler ile yaralandı.

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak günü bir kafeteryanın önünde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Beraati Gödeş (26) ile bir alışveriş merkezine giden Burcu Aydın'a (24) kimliği belirsiz 5 kişilik bir grup laf attı. Genç çift ile 5 kişi arasında çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Çift daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya girip, oturdu. Çıkışta ise kendilerini bekledikleri ortaya çıkan 5 kişinin saldırısına uğradı. Grup, bir anda Beraati Gödeş'i tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız da dövülen erkek arkadaşını, saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen Gödeş'in üzerine kapanan Burcu Aydın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı.

Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çitf, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Bedaşi Gödeş'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
bursa maganda #çift kavga

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Vay be ne kadar delikanlılarmış böyle. Ben daha 36 yaşıma kadar darptan ceza alanı görmedim bizim ülkede maalesef gözün kesmiyorsa kaçacaksın kesiyorsa kavgaya gireceksin. Orman kanunları bunu gerektiriyor.
insan görünümlü mahlukatlar. inşallah teker teker onlarında başına gelir
AAA polis saldırganları yakalıycakmış.
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