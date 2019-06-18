Bursa'da çiftçiler her gün yüzlerce meyve ağacını kesiyor

Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip olan Bursa Ovası zor günler yaşıyor. Yenişehir ilçesinde; artan maliyetler ve sigorta bedellerinin yüksek olması sebebiyle 500 dönüm içerinde bulunan kiraz, armut, elma ve şeftali olmak üzere 30 bin verimli ağaç kesilmişti. Bu sayı her geçen gün artarak ilçe genelinde kesilen meyve ağacı 60 bini buldu.

"GELİR ELDE EDEMEYEN ÇİFTÇİMİZ ZOR DURUMDA KALIYOR"

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “İlçemizde sulu tarım yapılan arazi yaklaşık 200 bin dönüm civarında. Bunların içinde meyvecilik de var. Yıllar önce babalarımız tarafından dikilen meyve ağaçlarının içinde 30 yaşına gelmiş bahçelerimiz var. Bunlar üst üste 2-3 yıl gelir elde edemediği zaman çiftçimiz zor durumda kalarak bunları söküyor. Bunun yerine sebze dikecek. Tabi bu durum kolay değil, torunlarımıza kalacak yatırımlar bugün yok olacak. Bundan sonra da meyve kimse dikmeyi düşünmüyor. 3 yılda yaklaşık 60 bin ağacın kesildiğini düşünüyoruz. Armut ateş yanığından sıkıntı yaptı, şeftali para etmedi. Kirazı da don vurdu” diye konuştu.