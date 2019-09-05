Mynet Trend

Bursa'da inşaat işçisi 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bursa’da inşaatı devam eden yurdun sekizinci katından düşen inşaat işçisi 20 yaşındaki Adem Türk, olay yerinde hayatını kaybetti. Türk’ün arkadaşları yaşanan durum karşısında sinir krizi geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde bulunan ve yapımı devam eden yurt şantiyesinde meydana geldi. İnşaat çalışanlarının iddiasına göre, 20 yaşındaki Adem Türk sekizinci katta vinç yardımı ile çıkarılan malzemeleri indirmeye başladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

O sırada dengesini kaybeden genç işçi 22 metre yüksekten düşerek feci şekilde can verdi. Türk’ün arkadaşları yaşanan durum karşısında sinir krizi geçirirken, hemen 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Polis ve Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkatMeteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdüTartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa inşaat

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbullulara yağış uyarısı! 5 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Uzmanlar uyardı! Evden çıkamıyorlar: Sayıları her geçen gün artıyor

Uzmanlar uyardı! Evden çıkamıyorlar: Sayıları her geçen gün artıyor

İlçeyi duman bulutu sardı

İlçeyi duman bulutu sardı

1 metrelik oltayla yakaladı! Sosyal medyada görenler şaştı kaldı

1 metrelik oltayla yakaladı! Sosyal medyada görenler şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.