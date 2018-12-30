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Bursa'da 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra balık tutarken bulundu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 30.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

Bursa'da 'İşe gidiyorum' diye evden çıkan sonrasında kendisinden haber alınamayan şahıs, 14 gün sonra balık tutarken bulundu.

Bursa'da 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra balık tutarken bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evden 'İşe gidiyorum' diye çıkan 32 yaşındaki Selman Yurtdaş’dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Emniyet ekiplerinin ve ailenin 14 gün süren arama çalışmasının sonucunda Selman Yurtdaş İznik gölü kenarında bulundu.

Güzel haberi alan Selman Yurtdaş’ın kardeşi Serhat Yurtdaş, "Kardeşim 14 günden beri kayıptı. 14 gündür aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Artık umutlarımız azalmaya başlamıştı ama gelen bir telefonla tekrardan umutlandık. Kayıp haberini gören İznik’deki balıkçılar kardeşimi İznik göl kenarında görmüşler ve hemen bizi aradılar. Biz de ailecek hemen İznik göl kenarına gittik ve kardeşimizi bulduk. Kardeşimizi bulmak için çaba sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (İHA)

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