Bursa'da kan donduran olay! 50 lira için arkadaşını öldürdü

Olay, Osmangazi'ye bağlı Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi.

BAŞINDAN BIÇAKLADI

Emirhan İlçi ile borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İlçi, cebinden çıkardığı sustalı çakıyı Türker'in başına sapladı. Ağır yaralanan Türker, kanlar içinde yere yığılırken, İlçi de olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Türker'i ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emirhan İlçi'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İlçi'nin saklandığı yeri tespit edip, operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Emirhan İlçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

