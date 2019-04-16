Bursa'da, kedi ve farenin ilginç dostluğu görenleri hayrete düşürdü

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını besleyen kafe işletmecisi Betül Tikbaş (24), dükkanının önüne gelen sokak kedisini tavukla besledi. Bu sırada kedinin yanına bir anda fare geldi. Bir süre kafenin önünde dolaşan fare daha sonra kedinin yanına giderek yemeğine ortak oldu. Kedi ve farenin birlikteliği görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

"İLK DEFA KARŞILAŞTIK"

Gördüğü manzara karşısında şaşıran Betül Tikbaş, "Dükkanın önüne mama bıraktığımız için bu civarda çok kedi oluyor ama bugün ilk defa bir fareyle karşılaştık. Önce gezinmeye başladı ama yaralıydı. O yüzden biraz yavaş yürüyordu. İnsanlardan kaçmıyordu. Buralarda gezindi. Kedi önce fareden korktu ve kaçmaya başladı. Sonra birlikte aynı kaptan beslenmeye başladılar. Bir süre sonra tekrar fare kedinin ayağını kemirdi. Daha sonra kardeş kardeş yediler yemeklerini. Birçok insan toplandı. Hepsi videoya çekti ama kaçmadılar" dedi. (DHA)

