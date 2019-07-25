Mynet Trend

Bursa'da köpeğe yaptıkları isyan ettirdi: Görünce ağladım, şok oldum!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından bir çöp konteynerinin yanına poşet içerisine konulmuş yavru bir köpek bırakıldı. Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi bir vatandaş tarafından fark edilen ve sıcaktan poşetin vücuduna yapıştığı yavru köpek kurtarılamadı.

Tatil için Belçika'dan gelen Cemil Güneş isimli gurbetçi, arabasıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini fark etti. Arabasını kenara çeken gurbetçi poşete bakmak için aşağı indi. Açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Cemil Güneş, güneşte eriyen poşetin köpeğe yapıştığı fark edince göz yaşlarına hakim olmadı. Güneş, daha sonra yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettirdi Kalacak evi olmadığından dolayı çöpte bulduğu köpeğe arabasında birkaç gün baktı. Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürerek teslim etti. Fakat köpek bütün müdahalelere rağmen öldü.

'POŞETİN İÇİNDE KALA KALA BAĞIRSAKLARI PARÇALANMIŞ'

Cemil Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Poşet o sıcakta hayvana yapışmıştı. Görünce ağladım, şok oldum. İki üç gün sonra kendime geldim. Daha sonra götürdüm teslim ettim. Siz hayvanın ilk halini görseydiniz insanlıktan mı çıktık derdiniz. Poşetin içinde kala kala bağırsakları parçalanmış. Köpeği serumla ayakta tutuyordum. Sosyal medya hesabımda köpeğin yaşaması için dua istedim. O köpeği oraya atanın iki dünyada yeri olmasın. Devlet hangi birine sahip çıkacak? Biz ona bir şey demiyoruz. Benim bulduğum yavru köpek poşete bağlanmış çöpe atılmıştı. Onu gördüğümde canımdan can gitti. Belediyemiz böyle sahipsiz köpeklere bakıyormuş. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Ama ben böyle bir hizmetin olduğunu bilmiyordum. Hatta bu köpek iyileşene kadar burada kalmaya yemin etmiştim. Getirdim köpeği belediye teslim ettim. Bizimle ilgilendiler, iyi de karşıladılar. Buradan bütün insanlara şunu söylüyorum: Sadece insanları sevmeyin. Allah bizleri yarattığı gibi onları da yarattı" diye konuştu.

opek

(İHA)

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...
Soyu 1200'lü yıllara dayanıyor! Yeni gözde oSoyu 1200'lü yıllara dayanıyor! Yeni gözde o
Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurduEvde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa köpek vahşet

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Neil Armstrong'la ilgili gizli anlaşma ortaya çıktı!

Neil Armstrong'la ilgili gizli anlaşma ortaya çıktı!

Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...

Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki çocuğa arı saldırdı! Köylüler tarlaya gitmekten korkuyor

İki çocuğa saldırdı! Köylüler oraya gitmekten korkuyor

Soyu 1200'lü yıllara dayanıyor! İşte jandarmanın gözdesi 'Zerdava'

Soyu 1200'lü yıllara dayanıyor! Yeni gözde o

Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

Cesedi bulunan gencin annesi 'bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu' dedi

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Böyle yöntem görülmedi! "FaceApp" uygulamasıyla çok sayıda kişiyi dolandırdı!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.