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Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine girdi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Bursa'da minibüs şoförleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Çekiç ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgaya, yolcular müdahale etti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen minibüs sürücüleri Ahmet A. (34) ile Hasan G. (36) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa süreli tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Ancak duraktan ayrılan ikili, bu kez güzergah üzerinde İstanbul Caddesi'nde araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü.

ÇEKİÇ VE KALDIRIM TAŞLARIYLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Çıkan kavga sonucu birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran sürücüleri, yolcular ve diğer servis şoförleri ayırırken olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa kavga

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