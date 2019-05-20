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Bursa'da patenci gençten trafikte tehlikeli şov!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Bursa'da patenci genç tehlikeli bir şova imza attı. Şehir içi mavi minibüsün penceresine tutunarak yolculuk yaptı. O anları ise kendi telefonundan görüntüleyip paylaştı.

Bursa'da ismi öğrenilemeyen patenci bir genç bu kadarı da olmaz dedirtecek bir şova imza attı.

Suriyeli olduğu iddia edilen genç şehir içinde çalışan mavi minibüslerden birinin açık olan camına tutundu, kilometrelerce yolculuk yaptı. Bu da yetmezmiş gibi bir de o anları kendi telefonundan görüntüledi.

Patenci genç ile beraber minibüsün içinde olan yolcular da o anları kayıt altına aldı. Yolculuk boyunca herhangi bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

(İHA)

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bursa patenci genç

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