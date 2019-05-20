Bursa'da patenci gençten trafikte tehlikeli şov!

Bursa'da ismi öğrenilemeyen patenci bir genç bu kadarı da olmaz dedirtecek bir şova imza attı.
Suriyeli olduğu iddia edilen genç şehir içinde çalışan mavi minibüslerden birinin açık olan camına tutundu, kilometrelerce yolculuk yaptı. Bu da yetmezmiş gibi bir de o anları kendi telefonundan görüntüledi.
Patenci genç ile beraber minibüsün içinde olan yolcular da o anları kayıt altına aldı. Yolculuk boyunca herhangi bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.
(İHA)
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