Bursa'da sağanak altında engelli adamın zor anları

Bursa’da günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar sırılsıklam ıslanırken yağmurda en büyük sıkıntıyı engelli vatandaşlar yaşadı.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Engelli bir vatandaş evinden akülü aracıyla alışveriş yapmak için çıktı. Dönüş yolunda ani bastıran yağmurun yakalanan engelli vatandaş sırılsıklam ıslanırken ona kimse yardım etmedi. Bu yetmezmiş gibi bir de otobüsün sıçrattığı suyla ıslanan adam, bu duyarsız duruma uzun süre tepki gösterdi. Sırılsıklam ıslanan engelli adam engelli aracıyla evinin yolu tuttu.

Kaynak: İHA



