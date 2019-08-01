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Bursa'da şaşırtan görüntü! Aracına monte ettiği S-400'lerle şehir turu attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bursa'da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.

Demirci ustası Ahmet Çapkın, ülkeye olan sevdasını her fırsatta gösteriyor. Gelip gelmeyeceği uzun süre tartışılan S-400 füzeleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Çapkın, borulardan füzelerin maketini yapıp aracına monte etti.

Çapkın, füzelerle Bursa sokaklarında tur atarken, aracın üzerinde S-400 maketlerini gören vatandaşlar şaşırdı.

"DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Bu maketleri 15 Temmuz demokrasi zaferinin yıl dönümünde yaptığını ifade eden Ahmet Çakın, "Ben vatan sevdalısı bir kişiyim. Bu araçla geçtiğimiz 15 Temmuz'da Bursa sokaklarında uzun süre tur attım. Görenler çok beğeniyor. Durdurup fotoğraf çektiriyorlar. Biz devletimizin her daim yanındayız" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
s-400 bursa

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