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Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bursa'nın zirvesine tırmanan dağcılar, yoğun sis ve yağmur altında yaptıkları yürüyüşte bir ayının ayak izlerini görünce tedirgin oldu.

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursalı dağcılar, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesine yoğun sis ve yağmura rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya direndi. Zirvede tepe kulübesinde soluklanan dağcılar, daha sonra dönüşe geçti. Geçtikleri bölgelerde kimi zaman izleyenler nefesleri tutarken, karşılaştıkları ayının ayak izi ise dağcıları heyecanlandırdı.

Uludağ’da her faaliyette bir ayı iziyle karşılaştıklarını belirten dağcılardan İsmet Şentürk, “Yavru ayı veya ayak izlerine alışığız. Ancak bu ayak izi büyüktü, ayının kendisini canlandırdığımız da ürpermemek elde değildi. O ayının kendisiyle karşılaşsak, ne gibi tepki vereceğini bilemediğimiz için heyecanlandık. Faaliyetimiz, batan bir kar olduğu için 13 saat sürdü. Ekibimizden birinin de rahatsızlanmasından dolayı bizi bekleyen araçlara biraz geç vardık” dedi.

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Şentürk, “Bu hafta sonu, yağış olduğunu bilmemize rağmen planlamış olduğumuz Uludağ geçişini iptal etmedik. Yağış bizi sırılsıklam yaptı. Hava ısındığı için eriyen karlar yağmur olarak geldi. Ancak kar haziran ayına kadar Uludağ’da bulunuyor. Biz dağcılar genellikle güzel havalarda etrafımızı görerek yürüyüş yapmayı seviyoruz. Bazen de bu gibi şartları test etmeye çalışıyoruz. Hem eğitim hem de doğayla mücadele konusunda beceri kazanıyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve kıyafetlerin her geçen gün iyi üretilmesinden dolayı çok rahatız. Bundan 15-20 sene önceye kadar bu gibi faaliyetleri yapmak bir hayaldi. İnsanlar bu tür faaliyetleri yapmayı aklından dahi geçiremezdi” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa Uludağ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
me super bir haber gercekten en baştaki satırları okuyan da gizemden kasıt uzaylılar geldi der dag başında kimş bekliyordunuz
Bundan daha doğal ne olabilirki. Hem ormanlık araziler yaban hayatının doğal yaşam alanlarıdır. Asıl siz ne geziyorsunuz orda. Doğal yaşamı rahatsız etmeyin
rahat bırakın hayvanları sizin bu sacma haber yüzünden kactane avcı oraya gidecek belki....
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