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Bursa'da yediemin otoparkında yangın

sesamos sesamos
YAŞAM  | 14.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Bursa'da yediemin otoparkında yangın çıktı. Patlamaların olduğu yangında 20 araç küle dönerken, bitişikteki geri dönüşüm tesisi de büyük zarar gördü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30’da Osmangazi’ye bağlı Veysel Karanî Mahallesi Vefa Sokak’ta yediemin otoparkında yangın çıktı. Otoparkın yanındaki çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

20'DEN FAZLA ARAÇ YANDI

Alevler depoyu sararken, park halindeki 20’den fazla minibüs, otomobil ve kamyonet küle döndü. Otomobiller adeta bomba gibi patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişikteki geri dönüşüm tesisine de sıçradı. Çok miktarda atığın olduğu geri dönüşüm tesisi de yandı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Köpükle müdahale eden aracın gelmesiyle yangın bir saat içinde söndürüldü. Bu esnada depodaki bazı araçlar dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. Eski Gemlik yolunda trafik düzensizliği olduğu için itfaiye ekipleri yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekti. Zafer, Gençosman, AKOM, Küçük Sanayi, İhsaniye ve Gürsu’dan gelen itfaiyelerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

(İHA)

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bursa yediemin otoparkı yangın

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