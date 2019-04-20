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Bursa'daki defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş

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HABER  | 20.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, mağarada define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan definecilerden biri hayatını kaybetti, bir kişinin ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Definecilere gözcülük yaptıkları belirlenen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 kişi, 'eşkıyanın hazinesi'nin bölgede bulunduğu söylentisi üzerine kaçak kazının yapıldığını söyledi. Şüphelilerin üzerinden mağaranın planı da çıktı.

Bursa'daki defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkisinde eydana geldi. Define bulmak için mağaraya giren 8 kişi, içinde günlerdir açtıkları kuyuyu yine kazmaya başladı. Ancak yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyudakiler, bir süre sonra fenalık geçirdi. Bu sırada içlerinden biri kuyudan güçlükle kendini dışarı attı, kendilerine gözcülük yapanlara haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 120 kişilik ekip, dağlık bir bölgede bulunan mağaraya yürüyerek güçlükle ulaşabildi. Ekiplerin yaklaşık 13 saatlik çalışması sonucu 7 kişi tek tek kuyudan çıkarıldı.

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1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Oksijen tedavisi uygulandıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan definecilerden Mümin Sarıdoğan (60), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mümin Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan (39) ile Ömer Kocaekşi (35), Recep Er (58), Güney Kırbaş (46), Nihat Erden (48) ve Adem Makara (45) hastanede tedaviye alındı.

51 metre derinliğindeki mağarada jenaratörden sızan gazdan zehirlenen 6 definecinin birinin, daha önce de aynı bölgede yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Definecilere gözcülük yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı olarak kurtarılan 6 definecinin Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Definecilerden Ömer Kocaeşki'nin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Olayda hayatını kaybeden definecilerden Mümin Sarıdoğan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

'EŞKIYANIN HAZİNESİ'

Diğer taraftan, definecilere gözcülük yaptıkları belirlenerek gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde Kocaeli'de buluştuklarını, kaçak kazıyı Recep Er'in (58) organize ettiğini iddia etti. Şüpheliler, geçmişte kanun kaçacağı olarak dolaşan bir 'eşkıyanın hazinesi'nin bölgede bulunduğu söylentisi üzerine Kocaeli'den İznik'e geldiklerini söyledi. Şüphelilerin üzerinden mağaranın planı da çıktı.

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(DHA)

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bursa define kaçak kazı eşkıyanın hazinesi

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