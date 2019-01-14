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Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı

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SİNEMA TV  | 14.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 6 için Karacabey'e inşa ettirdiği bungalov evler kullanılamaz hale geldi.

Bursa'daki "Recep İvedik" seti yağış nedeniyle yıkıldı

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın fenomen karakteri "Recep İvedik"in Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için Karacabey'e inşa ettirdiği bungalov evler, şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

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Serinin yenisi Recep İvedik 6'nın Afrika macerasını beyaz perdeye taşıyacağı film için 100 bin lira harcanarak Karacabey ilçesine inşa edilen evler, ilçede devam eden şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

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Çekimleri tamamlanan filmden geriye kalan set alanı, Karacabey Belediyesine hediye olarak bırakılmıştı.

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recep ivedik Recep İvedik 6 şahan gökbakar

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