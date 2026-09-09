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Yazın kurutuluyor kışın şifa saçıyor! Kış sofralarının baş tacı tüm sokağı kokusuyla büyüleyecek

Sinop'ta yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte kışlık erzak hazırlıkları hız kazandı. Özellikle kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tarhana için Sinop'ta kadınlar kolları sıvadı.

Yazın kurutuluyor kışın şifa saçıyor! Kış sofralarının baş tacı tüm sokağı kokusuyla büyüleyecek

Yüzyıllardır Anadolu'nun farklı bölgelerinde sürdürülen tarhana geleneği, Sinop'ta da evlerde yaşatılmaya devam ediyor. Yazın sıcak günlerinde yoğrulan, dinlendirilen ve kurutulan tarhana; aylarca saklanabilmesi, besleyici özelliği ve kendine özgü lezzetiyle özellikle kış sofralarında önemli bir yer tutuyor. Sinoplu kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan önemli bir mutfak kültürü olarak yaşatılıyor.

Yazın kurutuluyor kışın şifa saçıyor! Kış sofralarının baş tacı tüm sokağı kokusuyla büyüleyecek 1

HAZIRLANIŞI

Tarhana yapımında yoğurt, domates, biber, un ve çeşitli baharatlar bir araya getirilerek özenle yoğruluyor. Hazırlanan karışım bir süre dinlendirilip fermente edildikten sonra küçük parçalar halinde serilerek kurumaya bırakılıyor. Tamamen kuruyan tarhana ise elenip veya öğütülerek kış aylarında kullanılmak üzere saklanıyor.

Yazın kurutuluyor kışın şifa saçıyor! Kış sofralarının baş tacı tüm sokağı kokusuyla büyüleyecek 2

Her aşaması emek isteyen tarhana yapımında özellikle kurutma süreci büyük önem taşıyor. Yaz güneşinden faydalanılarak kurutulan tarhanalar, uygun şekilde muhafaza edilerek kış aylarında sofralara taşınıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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tarhana Sinop kış yaz kurutma makinesi koku şifa
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