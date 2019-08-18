Bursa semalarında LPG'li planörüyle uçtu

Bursa'da ikamet eden Sebahattin Çetin, en büyük hayali olan "Türk Yıldızı" adını verdiği paratrikenin yapımını tamamladı. 32 yıl önce hava araçlarına merak salan Çetin, bu alanda pek çok paramotor yaptı. Son olarak kendi geliştirdiği paratrikeyi gün yüzüne çıkaran Çetin, en büyük hayaline kavuştu. Hava aracına iki silindirli 600 cc motor takan Çetin, havada 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. 2 çocuk babası Çetin, bu araçla 5 bin metre yüksekliğe kadar da çıkabiliyor.

Sebahattin Çetin, gelen benzin zamlarından dolayı hava aracına LPG taktı. LPG beynini iki silindirli motora göre uyumlu yapan Çetin, yakıttan yüzde 72 tasarruf sağladı. 100 liralık benzinle 2 saat havada kalan araç, şimdi 28 liralık LPG ile aynı saat havada kalabiliyor. Bütün test uçuşlarını başarılı bir şekilde tamamlayan hava aracı görücüye çıktı. İki kişilik aracıyla ana yolda ilerleyen Çetin, bir akaryakıt istasyonundan LPG almak istedi. Akaryakıt istasyonunda çalışanlar önce durumu anlayamazken, hava aracının yanına gelince durumun farkına vardı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, ilk defa böyle bir araca LPG verdiklerini söyledi.