Mynet Trend

Bursa semalarında LPG'li planörüyle uçtu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Makine teknikeri Sebahattin Çetin, LPG taktığı hava aracı paratrike ile Bursa semalarında uçtu.

Bursa'da ikamet eden Sebahattin Çetin, en büyük hayali olan "Türk Yıldızı" adını verdiği paratrikenin yapımını tamamladı. 32 yıl önce hava araçlarına merak salan Çetin, bu alanda pek çok paramotor yaptı. Son olarak kendi geliştirdiği paratrikeyi gün yüzüne çıkaran Çetin, en büyük hayaline kavuştu. Hava aracına iki silindirli 600 cc motor takan Çetin, havada 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. 2 çocuk babası Çetin, bu araçla 5 bin metre yüksekliğe kadar da çıkabiliyor.

Sebahattin Çetin, gelen benzin zamlarından dolayı hava aracına LPG taktı. LPG beynini iki silindirli motora göre uyumlu yapan Çetin, yakıttan yüzde 72 tasarruf sağladı. 100 liralık benzinle 2 saat havada kalan araç, şimdi 28 liralık LPG ile aynı saat havada kalabiliyor. Bütün test uçuşlarını başarılı bir şekilde tamamlayan hava aracı görücüye çıktı. İki kişilik aracıyla ana yolda ilerleyen Çetin, bir akaryakıt istasyonundan LPG almak istedi. Akaryakıt istasyonunda çalışanlar önce durumu anlayamazken, hava aracının yanına gelince durumun farkına vardı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, ilk defa böyle bir araca LPG verdiklerini söyledi.

Bursa semalarında uçan hava aracının kamerasına ise muhteşem manzaralar yansıdı. Bursaspor Stadyumu, Mihraplı Parkı ve Beşevler'in üzerinde uçan Çetin'e sosyal medya üzerinden ulaşan meraklılar da 40 dakika için 300 lira ödüyor.

"LPG SAYESİNDE ÜÇ KATI TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Muhtelif ülkelerde hafif araçlar üzerine eğitimler gördüğünü dile getiren Sebahattin Çetin, "Kendi hava aracımı kendim yaptım. Pek çok modeller yaptım. En verimli dediğimiz model bu. Adı paratrike, motorlu yamaç paraşütü tarzında bir hava aracı. İki kişilik. Üzerine motosiklet motoru taktık. Motor hariç hepsini kendimiz yaptık. Motor 600 cc. Biz buna daha tasarruflu olması için LPG sistemi uyarladık. Bu LPG sayesinde yaklaşık üç katı tasarruf ediyoruz. Aynı zamanda bu tarz motorda araştırmalarımızda LPG kullanılmamış. Bir ilki başardığımızı gördük. Az önce LPG aldık. Depomuz 9 litre alıyor ve 28 liraya doluyor. Benzin deposu ise 100 liraya doluyordu. İkisi ile aynı mesafeyi gidiyoruz ve 2 saat uçuyoruz. Birisini 100 liraya alırken, LGY’yi 28 liraya alıyoruz. Bunda sıralı sistem LPG olduğu için güç kaybı yok" dedi.

"BU ARAÇ YOLDA, HAVADA ve DENİZDE GİDİYOR"

Aracın yolda, denizde ve havada gittiğini anlatan Çetin, "Çünkü itme kuvvetiyle gidiyor. Tekerleklerden hareket almıyor, tamamen pervanenin itme kuvvetiyle gidiyor. Önden 3-5 kişi tutmaya çalışsa tutamaz. 6 ay gibi kısa sürede yaptım. Ama ben 32 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bütün formüllerini biliyorum. Şu anda yurt dışından satın almaya kalksanız 200 bin lira gibi paraya ihtiyaç var. Biz bunu yaklaşık 40 bin liraya kendimiz mâl ettik. Her şeyini haftalarca uğraşarak yaptık. Bütün test uçuşları bitti. Sorunsuz şekilde uçuyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

PARTNER2 milyon TL'lik şov! 2 milyon TL'lik şov!
Kaza anı güvenlik kamerasındaKaza anı güvenlik kamerasında
Görenler şaşkınlığını gizleyemediGörenler şaşkınlığını gizleyemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa uçan hava aracı paratrike

En Çok Okunan Trend Haberler

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

New York'tan Çukurca'ya gelin geldi! Peri masalı gibi!

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama

TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kaza! Ticari araç ve otomobil çarpıştı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Manisa'da gelin arabası olarak iş makinası kullandılar

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ABD'de soyguncular ellerinde balyozla kuyumcuya girdi

Elinde balyoz! O anlar kamerada

Düzce’de tavukları yiyen atmacayı itfaiye kurtardı

İki tavuğu yedikten sonra...

Girdiği sulama kanalının 15 kilometre ilerisinde cesedi bulundu

15 kilometre uzakta bulundu!

Sarıkamış’ta araç motoruna giren kediler 4 saatte kurtarıldı

Düğünden çıkınca fark etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.