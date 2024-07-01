Bursa'da babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Demirel (33), maktul Mustafa Demirel'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanığın avukatı katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Demirel, "Takdir mahkemenindir. Babamın mekanı cennet olsun." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Osmangazi Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Mustafa Demirel'in (60) oğlu Hakan Demirel, 10 Şubat 2023'te polise giderek babasının kaybolduğunu ihbar etmiş, bir süre sonra ise emniyet güçlerine onu asma katta evde silahla vurulmuş halde bulduğunu söylemişti.

Polis, baba Demirel'in evine en son oğlu Hakan Demirel'in, ihbardan bir gün önce geldiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Hakan Demirel, polise önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmemiş, daha sonra ise babasını, sevdiği kızla ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfrettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine 11 Şubat'ta evde asma katta Mustafa Demirel'in cesedi bulunmuştu.

Demirel'in, cinayetin ertesi günü kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşup Kapalı Çarşı'ya giderek babasının banka kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, bunu paraya çevirdiği ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan Hakan Demirel hakkında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.





