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  4. Bursa'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da boş arazide erkek cesedi bulundu

BURSA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

YHT hattı çalışması yapılan bölgede bulunan cesette bıçak darbelerinin olduğu, boğazının koli bandıyla sarıldığı, el bileklerinde de iple bağlandığını gösteren izler bulunduğu belirlendi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş arazide bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Dereçavuş Mahallesi'nde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmasının yapıldığı bölgede boş arazide yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü belirledi. Bu kişinin vücudunun bazı yerlerinde bıçak darbeleri olduğu, boğazının koli bandıyla sarıldığı ve el bileklerinde iple bağlandığını gösteren izler bulunduğu da tespit edildi.

Cesedin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

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112 Acil Servis Bıçaklama Bursa Ceset Cinayet koli bandı Polis YHT

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