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Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

12.08.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

​​​​​​​Kepekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile helikopter sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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