Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

​​​​​​​Kepekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile helikopter sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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