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Bursa'da esnaf ve sanatkarlara e-ticaret ile dijital gelişim desteği verilecek

03.08.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyesi esnaf ve sanatkarlara yönelik e-ticaret ile dijital gelişim alanında destek sağlayacak Dijital Gelişim Ofisinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen projede, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) de ortak olarak yer alıyor.

Ahilik geleneğinin dijital dünyaya uyumlu devam etmesi, esnafın klasik ticarette ihtiyaç duyduğu noktalara çözüm sağlayarak en iyi koşullarda e-ticarette de yer almalarının sağlanması amaçlanan proje, BTÜ Mimar Sinan Kampüsü'ndeki toplantıda tanıtıldı.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, toplantıda yaptığı konuşmada, BESOB'un dayandığı iki temelin, esnafı temsil etmek ile esnafın işini geliştirmek olduğunu söyledi.

Bir yıldır titizlikle bu çalışmanın üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgit, "Artık her esnaf, cep telefonunda, internette bir işletmesi daha olması gerektiğini biliyor. Bu konuda hem yol gösterebilmek hem de yardım edebilmek için genç arkadaşlarımızla yaptıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Umarım hem gençlerimize hem de esnafımıza faydalı bir işbirliği olacak." dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ise özellikle Kovid-19 sürecinden sonra küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticaret alanında yer almasının zorunlu hale geldiğini anlattı.

E-ticaret pazarının gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Durak, "Dijital Gelişim Ofisi Projesi'nin temel amacı özellikle küçük esnafımızın dijital sürecini hızlandırmak, dijital süreçlere uyumunu sağlamak. Sanayi ile küçük işletmelerimizin işbirliğini artırmak açısından da çok önemli bir amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. İş gücü piyasasına uygun işletmelere dijital gelişim süreçlerine katkı verme becerisi kazandırılacak. Kadın kooperatiflerimiz de bu çalışmalardan faydalanacak." diye konuştu.

Tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Fethi Yıldız, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ile diğer ilgililer katıldı.

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Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Büyükşehir Belediyesi bebka

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