Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bitişikteki evin çatı katına da sıçrayan yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Metruk bina ve bitişikteki evin çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

