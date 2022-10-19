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Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

19.10.2022 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki odun ve kömür depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kömürlerin bulunduğu yerden başlayan yangın kısa sürede büyüyerek odunların bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Tonlarca odun ve kömürün yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada aynı bölgede bir ay öncede yangın çıkmış, tonlarca odun ve kömür yanmıştı.

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