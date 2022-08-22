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Bursa'da sağanak etkili oldu

22.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görüldü, kazalar meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkilediBursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa trafik sağanak

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