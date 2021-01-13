Bursa'da "salça kazanı" tartışmasında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık yargılanıyor

Bursa'da tartışma sırasında oğlunu öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sami Y. (55), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sami Y, savunmasında, aile üyeleriyle aralarındaki husumetin yaklaşık 10 yıldır sürdüğünü, davaya konu olayın da bunun sonucu yaşandığını söyledi.

Tanık olarak dinlenilen Kürşat C. ise komşularının tartıştığını duyup evlerine gittiğini söyledi.

Kürşat C, "Boğuşma vardı ben gittiğimde, Sami'nin alnı yarılmıştı. Ben onları ayırmaya çalıştım. Bahçeden dışarı çıkardım bazılarını, Sami de kazana düşmüştü o sırada. Sonra Nuri elinde baltayla tekrar bahçeye girdi, silah sesi duyuldu, baktığımda Nuri vurulmuştu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde 12 Eylül 2020'de Sami Y. ile oğlu Nuri Y. (30) arasında salça kazanı kullanma meselesinden tartışma çıkmıştı. Sami Y. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan oğlu Nuri Y. hastanede yaşamını yitirmişti. Polis tarafından kesici aletle yaralanmış bulunan Sami Y. ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

