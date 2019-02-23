Bursa'da yakaladılar ağaca asıp fotoğraf çekildiler

İznik Gölü'nün kırsal Göllüce Mahallesi sahilinden denize açılan balıkçıların ağlarına 2 metre 20 santim boyunda, 105 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.
Sahile taşınan balık, İznik’te balık restoranı işleten Cumhur ve Orhan Çivi kardeşler tarafından satın alındı.
Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi.
Balığı görüp şaşıran vatandaşlar ise yayınla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(DHA)
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