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Bursa'da yakaladılar ağaca asıp fotoğraf çekildiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2 metre 20 santim boyunda 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı, balıkçı ağlarına takıldı.

Bursa'da yakaladılar ağaca asıp fotoğraf çekildiler

İznik Gölü'nün kırsal Göllüce Mahallesi sahilinden denize açılan balıkçıların ağlarına 2 metre 20 santim boyunda, 105 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı.

Sahile taşınan balık, İznik’te balık restoranı işleten Cumhur ve Orhan Çivi kardeşler tarafından satın alındı.

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Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi.

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Balığı görüp şaşıran vatandaşlar ise yayınla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
bursa iznik balık yayın balığı

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