Bursa'nın lahmacun ve pideyi aynı tarifte buluşturduğu damak çatlatan yemek: Cantık!

Cantık; pide tutkunlarının favorisi olabilecek, geleneksel bir yemek. Bursa'ya yolu düşen yerli, yabancı tüm turistlerin damağında iz bırakıyor. Ancak Bursa'ya gitmeden de evinizde lezzetli bir cantık pişirip sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte, malzemelerinden püf noktalarına kadar cantık tarifi...
MALZEMELER
Hamuru için:
1 çay bardağı süt
5 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket instant maya
1 silme yemek kaşığı tuz
Püf Noktası: Mayanın kolayca aktifleşebilmesi için kullandığınız suyun ılık olmasına dikkat edin.
Hamuru toparlamak için:
Kıymalı harcı için:
300 gram kıyma
1 adet küçük küçük doğranmış kapya biber
2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 adet küp küp doğranmış domates
6 adet ince doğranmış yeşil köy biberi
1/4 demet maydanoz
Yarım yemek kaşığı kuru kekik
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Kenarları için:
HAZIRLANIŞI
Bir kaba ılık su, süt, toz şeker ve instant mayayı alıp karıştırın.
Üzerini bir bezle örtüp mayanın aktifleşmesi için 5-6 dakika bekleyin.
Sonrasında karışıma sıvı yağı, tuzu ve yumurta akını ekleyip tekrar karıştırın.
Ayrı bir yoğurma kabına bir miktar un ekleyin ve ortası boş kalacak şekilde açın.
Hazırladığınız karışımı unun ortasına dökün.
Ele biraz yapışan bir kıvam alana kadar yoğurun.
Burada unu birden eklemek yerine azar azar eklemeniz hamurun kıvamını tutturmanız açısından oldukça önemli.
Yoğurduğunuz hamurun üzerini, hava almayacak şekilde kapatın ve 40-45 dakika mayalandırın.
Pidenin kıymalı harcı için bütün malzemeleri bir kapta karıştırın.
Tezgaha un serpin ve mayalandırdığınız hamuru yoğurarak havasını alın.
Ardından bezelere ayırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde dizin.
Elinizi yağlayın ve bezeleri küçük bir pizza hamuru gibi açın.
Kıymalı harcı hamurların ortasına koyup yayın.
Hamurun kenar kısımlarına yumurta sarısı sürün.
Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.
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