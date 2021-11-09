Bursa'nın lahmacun ve pideyi aynı tarifte buluşturduğu damak çatlatan yemek: Cantık!

Cantık; pide tutkunlarının favorisi olabilecek, geleneksel bir yemek. Bursa'ya yolu düşen yerli, yabancı tüm turistlerin damağında iz bırakıyor. Ancak Bursa'ya gitmeden de evinizde lezzetli bir cantık pişirip sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte, malzemelerinden püf noktalarına kadar cantık tarifi...

CANTIK TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

1 çay bardağı süt

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 silme yemek kaşığı tuz

1 adet yumurta akı

Püf Noktası: Mayanın kolayca aktifleşebilmesi için kullandığınız suyun ılık olmasına dikkat edin.

Hamuru toparlamak için:

3-4 yemek kaşığı un

Kıymalı harcı için:

300 gram kıyma

1 adet küçük küçük doğranmış kapya biber

2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

2 adet küp küp doğranmış domates

6 adet ince doğranmış yeşil köy biberi

1/4 demet maydanoz

Yarım yemek kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

Kenarları için:

1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI