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Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleriyle mağdur olan arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

Bursa'da son günlerde bilinçsiz ilaçlama nedeniyle yaşandığı öne sürülen toplu arı ölümleriyle ilgili mağdur arıcılar ve Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, İnegöl Adalet Sarayı'na gelerek sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Burada basın açıklaması yapan Zeynullah Soylu, "Son zamanlarda arılarla ilgili toplu ölümler oluyor. Arılarımızın bu mevsimlerde zirai zehirlemelerden toplu arı ölümleri yaşanıyor. Popülasyon düştü. Arılarımız gün geçtikçe ölüyor. Bununla ilgili biz suç duyurusunda bulunacağız. Yetkililerin bu konu üzerine gitmesini istiyoruz. 150 arıcımız var. 150 arıcımız da mağdur" dedi.

Arıcılardan Ahmet Çamlıbel ise "Zehirlenme olaylarından dolayı mağdur olduk. Ülkemizde sokak hayvanları öldüğünde hayvanseverler ve bakanlık ülkeyi ayağa kaldırıyor ve sorumluların yakalanacağını söylüyorlar. Bir sürü arılarımız ölüyor, kimseden ses çıkmıyor. Yetkililerin önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
arı ölümleri bursa inegöl

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
genetigi degismis katil ari salgini var, bunlar dunya capinda yayildi. Bunlar bal arilarini olduruyor..
inegöllerin bunlar iyi günleri
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