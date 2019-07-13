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Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursalı Hasan Acar isimli börekçi, Türkiye’ye S-400 savunma sistemlerini satan Putin’e kol böreği göndererek teşekkür etti.

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursa’da daha önce uzaya ve İngiltere sarayına börek gönderen Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kol böreği gönderdi. Yolda bozulmaması için böreği ıspanaklı yapan usta, böreği kargoyla Kremlin Sarayı’na gönderdi.

Putin’e S-400 için teşekkür etmek istediğini ifade eden Hasan Acar, “Bugün ülkemizin güvenliği için çok önemli bir gün. S-400'ler ülkemizin güvenliği için ülkemize gelmeye başladı. Biz de Putin’e börek göndermek istedik. Gönderdiğimiz bu börek inşallah Kremlin Sarayı’na ulaşır. Gönderdiğimiz börek ıspanaklı kol böreği. Dilerim afiyetle yer” dedi.

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(DHA)


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bursa kol böreği s-400 hasan acar putin rusya

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