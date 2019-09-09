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Bursalı fenomen börekçi bu kez diyet börek yaptı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bursalı börek ustası Hasan Acar talep üzerine, diyetisyen Rümeysa Yahyaoğlu bir araya gelerek diyet börek yaptı.

Bursalı fenomen börekçi bu kez diyet börek yaptı

Bursalı börek ustası Hasan Acar, müşterilerinden gelen talep üzerine bu kez diyet börek yaptı. Diyet börek hazırlarken bir diyetisyenle çalışan Acar, özel malzemelerle hazırladığı diyet böreği çölyak, şeker ve tansiyon hastalarının rahatlıkla tüketebileceğini dile getirdi. Diyet börek, avokado yağı, zerdeçal ve karabuğday unu kullanılması sebebiyle ortalama 200 kalori iken, normal börek yaklaşık 500 kaloriye sahip.

ÖZEL MALZEMELERLE HAZIRLANDI

Yaptıkları böreğin özel malzemelerden oluştuğunu belirten diyetisyen Rümeysa Yahyaoğlu, "Hem sağlıklı yaşamak isteyen bireylerin hem de şeker hastalarının, tansiyon problemi olanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir börek. Böreğimizde az tuzlu içerikler kullandık. Bunun yanında avokado yağı kullandık. Avokado yağının kolesterolü düşürücü, kalp sağlığını koruyucu, cilt ve saç sağlığını destekleyici özelliği bulunmakta. Bunun yanında zerdeçal kullandık. Küçük bir uyarımız olacak, zerdeçalı mide ülseri, gastriti, safra kesesi alınmış olan bireyler tüketmesin. Onun dışındaki bireyler gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bunun yanı sıra karabuğday unu, az yağlı ve tuzlu peynir kullandık. Bunu da tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabilir" dedi.

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HER GÜN BÖREK YİYEREK ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ

Diyet yaparken börek yemekten vazgeçemeyen kişiler için bu böreği icat ettiklerini belirten Yahyaoğlu, "Diyet yapıyorsunuz fakat her sabah da börek yemek istiyorsunuz. Bu böreği doğru porsiyonlarda tercih edebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Bizim için önemli olan yasaklar değil porsiyon kontrolüdür. Dolayısıyla bir parça yiyeceğiniz bu börek sabahları tükettiğiniz takdirde diyetinizi bozmayacaktır. Sadece sabahları değil öğlen yemeğinde de tercih edebilirsiniz. Her gün börek yiyerek, doğru ürünler kullanılıyorsa zayıflanır diyebilirim. Doğru malzemelerle paketli gıdalar kullanılmadan kendi seçeneklerini kendiniz rahatlıkla üretebilirsiniz" dedi.

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TAVSİYE ÜZERİNE YAPTIK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

19 yıldır börekçilik sektöründe işletmecilik yaptığını belirten Hasan Acar, "Bu meslek içerisinde çeşitli çalışmalar yaptım. Bize müşterilerden gelen tavsiyeler üzerine, diyet yapmak isteyenler gelip böreğimizin tadına bakıyorlar. Böreğin diyeti mi olur diye soranlar var ama oluyor. Karabuğday unu ve avokado yağı kullanıyoruz. Ayrıca içine kullandığımız peyniri, ıspanağı seçerek kullanıyoruz. Böreğimizi diğer böreklerden ayıran farklar elbette var. Diyetisyenimizin de bahsettiği gibi kalori ve diğer unsurlar anlamında diğer böreklerle bu börek arasında farklar var. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Olumlu tepkiler aldık. Şeker hastaları ve çölyak hastalarının tercih ettiği bir börek ortaya çıkarmış olduk. Daha önce de birkaç çalışmamız olmuştu. Bugün itibariyle güzel bir börek elde ettik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
diyet börek hasan acar sağlık ve beslenme

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