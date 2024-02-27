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Bursalı şef adayları uluslararası yarışmada kazandıkları başarılarla gururlandı

AA AA
27.02.2024 10:41
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Bursa'da, geleceğin şeflerinin yetiştirildiği Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında 12 altın madalya ve kupa kazanmasının gururu yaşanıyor.

Alanya Belediyesi ile Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneğince organize edilen 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda katılımcılar, hazırladıkları ara sıcak, ana yemek ve tatlıları, şef ve jüri üyelerinin beğenisine sundu. Bursalı şef adayları, 12 öğrenciyle katıldıkları yarışmada bireysel kategoride 12 altın madalya, ekip kategorisinde ise "En İyi Lise" dalında birincilik kupası kazandı.

Okul Müdürü Yusuf Ay, AA muhabirine, mezunlarının sektörde iyi yerlerde istihdam edildiklerini belirterek, yarışmada elde ettikleri başarıların öğrenciler için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

İmkanlar ölçüsünde yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara katıldıklarını dile getiren Ay, "Bu yıl da öğrencilerimiz yemek yarışmalarında üstün başarı gösterdiler. Sürece emek veren tüm idareci arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Tabiri caizse tüm madalyaları toplayıp geldiler." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ali Göçmen de öğrencilerin günlerinin, çoğunlukla yemek atölyesinde geçtiğini aktardı.

Yarışmadaki başarıların ardından öğrencilerin mutfağa ilgisinin arttığını vurgulayan Göçmen, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz makarna, ana yemek ve en iyi lise kategorilerinde yarıştı. Her kategoriden altın madalya alarak geri döndük. En İyi Lise dalında da kupa alarak uluslararası alanda birinci olduk. Ülkeler çapında da yarışmaya katılımlar vardı. Biz 16 öğrenciyle gittik fakat 12 öğrenci yarışmaya katıldı. Diğer 4 öğrencimizi de gelecek seneye hazırlık olması anlamında ortamı görmeleri için götürdük."

"BAZI SUNUMLARIMIZIN TARİFİ İSTENDİ"

12'nci sınıf öğrencisi Sümeyye Nur Uca, uygulamalı derslerde yemek pişirirken ve sunum hazırlarken özenli davrandıklarını anlattı.

Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgisinin olduğunu kaydeden Uca, boş zamanlarında ünlü İngiliz şef Marco Pierre White ve örnek aldığı diğer şeflerin yemek programlarını takip ettiğini bildirdi.

Yarışmada aldıkları başarıdan mutlu olduklarını dile getiren Uca, "Başlangıçta ana yemek ve tatlı tabağı çıkardık. Deniz ürünlerinden yiyecekler hazırladık. Neticesinde de altın madalya aldık. Güzel bir başarı elde ettik. Yemeklerimiz çok lezzetliydi. Şeflerimiz tarafından çok beğenildi ve bazı sunumlarımızın tarifi istendi." ifadelerini kullandı.

Uca, mezun olduktan sonra mutfakta deneyim kazanmak istediğini, yurt dışında çalıştıktan sonra da kendi restoranını açmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

11'inci sınıf öğrencisi Asım Yalçın ise mutfak derslerinin dolu dolu geçtiğini belirtti.

Atölyede öğretmenlerinin yönlendirmesiyle o günkü konu neyse ona göre yemek hazırladıkları bilgisini veren Yalçın, "Yarışmaya hazırlıklı bir şekilde gittik. Yarışma süreci de güzel geçti. Biraz heyecan vardı tabii ama yine de güzel işler çıkardık. Ben makarna kategorisinde altın madalya aldım. Arkadaşlarımın tamamı altın madalya kazandı. Mezun olduktan sonra bu meslekte yükselebildiğim kadar yükselmek istiyorum. Mesleğimi severek yapıyorum." diye konuştu.

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Gastronomi Bursa öğrenci lise yemek

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