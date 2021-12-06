Bursa'da nişan bohçalarının ve bayram sabahlarının olmazsa olmazı olan nefis cennet künkü tarifi

Bursa halkı, özellikle nişan ve düğünlerde hazırladıkları cennet künkü tatlısını bayram ve özel günlerde de misafirlerine ikram ediyor. Oklavaya sarılarak veya çatal yardımıyla şekil verilerek kızartılan cennet künkü tatlısı, aynı zamanda cendere baklavası adıyla da biliniyor. Yapımı biraz zor gibi görünse de sizlere vereceğimiz tarif sayesinde cennet künkü tatlısını kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, cennet künkü için gereken malzemeler ve bu lezzetli tatlının adım adım hazırlanışı...

CENNET KÜNKÜ TARİFİ

MALZEMELER

Hamur için;

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

Aldığı kadar un

Kızartmak için;

Ayçiçeği yağı

Şerbet için;

7 bardak şeker

7 bardak su

HAZIRLANIŞ

Öncelikle 7 bardak su ve 7 bardak şekeri karıştırarak şerbeti kaynatın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Daha sonra bir kapta hamurun un dışındaki tüm malzemelerini iyice çırpın.

Unu azar azar ekleyip yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru iki eşit parçaya bölün ve üzerini temiz bir bezle örterek 10 dakika dinlendirin.

Ardından bir merdane yardımıyla hamurları açmaya başlayın.

Hamurları çok kalın ya da çok ince olmayacak şekilde açtıktan sonra uzun şeritler hâlinde kesin.

Kurumaması için üzerini nemli bir bezle örtün.

Derin bir tencerede ayçiçeği yağını kızdırın.

Uzun uzun kestiğiniz hamurları bir çatal yardımıyla spiral şeklinde sarın ve öylece yağın içine atıp kızartın.

Hamurları bir oklavanın ucuna sararak da şekil verebilir ve sonra oklavayı dikkatlice çıkarıp hamurları kızartabilirsiniz.

Kızaran hamurları bir kaba alın.

Cennet künkü tatlısının en önemli noktası, sıcak hamura soğuk şerbet dökmek olduğu için hamurları soğutmamaya çalışın.

Tatlınız soğuk şerbette bekledikten sonra üzerine dövülmüş ceviz veya fındık dökerek servis edebilirsiniz.

İşte, cennet künkü tarifiniz hazır. Afiyet olsun!



