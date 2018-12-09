Bursaspor 0 - 2 Antalyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bursa'daki maçı konuk ekip 2-0 galip tamamladı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38'da penaltıdan Serdar Özkan ve 43'te Mevlüt Erdinç kaydetti.

Serdar Özkan maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, puanını 26'ya yükseltti. Güney ekibi, 1 maçı eksik Kasımpaşa ile aynı puana geldi.

Ligde 2 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlup olan Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza alanı dışından içeriye doğru kateden Barış Yardımcı, ara pasla Tunay Torun'u topla buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top kalenin üstünden auta çıktı.

34. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ramazan Keskin'in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, kaleci Boffin meşin yuvarlağa sahip oldu.

37. dakikada Bursaspor'un savunma oyuncularını çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'i Umut Meraş arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

38. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Özkan, kaleciyi ters köşeye göndererek meşin yuvarlığı sağdan ağlara yolladı: 0-1.

43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen kontratakta orta sahada topla buluşan Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç'e ara pası attı. Savunma arkasında topla buluşan Mevlüt, ceza alanında kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.