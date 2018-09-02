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Kartal kaçtı, Timsah yakaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. 51'de Ryan Babel'in golüyle öne geçen Beşiktaş'a 86'da Bursa'nın yeni transferi Diafra Sakho cevap verdi. İşte Bursaspor-Beşiktaş maçının golleri, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları...

Kartal kaçtı, Timsah yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maçtaki ilk tehlikeyi 6. dakikada Pepe'nin kafasıyla Beşiktaş yakalarken, 4 dakika sonra Bursaspor yüzde yüzlük gol şansını değerlendiremedi. Stancu'nun ara pasına hareketlenen Lima'nın vuruşunda Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Quaresma köşe vuruşunu kullanmaya giderken tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Portekizli oyuncu köşe vuruşunu kullanamadan o bölgeden uzaklaştı. Pozisyon anlamında oldukça kısır geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş ikinci devreye hızlı başladı. 51. dakikada Oğuzhan'ın ara pası sonrası ceza sahasında topla buluşan Babel, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bursaspor cephesinin Babel'in golünde ofsayt olduğu yönündeki itirazların ardından VAR sistemi devreye girdi. VAR hakemleri bir süre pozisyonu inceledikten sonra Cüneyt Çakır golü geçerli saydı.

penaltı

Golden sonra açılan Beşiktaş iki dakika sonra ikinci gole de yaklaştı. Yine başrolde yer alan Oğuzhan'ın ara pasında Negredo dar açıdan vurdu ancak kaleci Okan gole izin vermedi. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Beşiktaş penaltı bekledi. Bursa ceza alanında Pepe'nin pasında Negredo'nun önüne almaya çalıştığı top Chedjou'dan döndü. Bu pozisyonda Beşiktaşlılar, Chedjou'nun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Beraberlik için bastıran Bursaspor'da 86. dakikada Yusuf Erdoğan savunma arkasına atılan topa müthiş bir koşu yaptı ve topu bekletmeden içeriye gönderdi. Yeni transfer Diafra Sakho ön direkte topun gelişine yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7, Bursaspor ise 3 yaptı.

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